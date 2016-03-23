بالصور.. نقابة المعلمين بالإسماعيلية تكرم 15 أما مثالية

نظمت نقابة المعلمين بالإسماعيلية بالاشتراك مع المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية مساء اليوم احتفالية لتكريم 15 أما مثالية.

وتم تنظيم الحفل بحضور مجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المعلمين خالد عبد الخالق وأمين النقابة محسن أبو زيد وأمين الصندوق محمد حسين ووفد المجلس المصرى الدولى برئاسة المستشار حمدى نواره وقاموا بتكريم الأمهات المثاليات ويمثلن كل مراكز وإحياء المحافظة من العاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية.

وتم اختيار الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أمًا مثالية عن التربية والتعليم لدورها مع العديد من الأجيال من أبنائها الطلاب والمعلمين بمدارس الجمهورية، وبدء الحفل بوقفه دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء الذين ضحوا ونزف دمائهم من أجل الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب الأسود.

وأشادت الدكتورة أسماء الديب وكيلة المديرية بالأمهات المثاليات وأكدت أن كل يوم هو عيد لهن لأنهن جديرات بحق بلقب عظيمات مصر لإعدادهن أجيال صالحة.

وأشارت أسماء الديب إلى أن الأمهات هن مركز إنبات براعم الحياة نواة القيم والأخلاق والمثل العليا والمبادئ الثابتة فى المجتمع.

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