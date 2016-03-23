مديرية أمن الغربية توجه قافلة طبية للكشف على الضباط والمسجونين بمركز المحلة

وجهت مديرية أمن الغربية قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأمناء والأفراد والعاملين المدنيين والخفراء النظاميين وأسرهم، والمسجونين والمحبوسين احتياطيا بمركز شرطة المحلة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتقديم الرعاية الطبية وتنظيم قوافل للمرور على المراكز والأقسام بنطاق المديرية.

وتم التنسيق بين اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، وتم إعداد قافلة طبية برئاسة العقيد طبيب رئيس قسم الباطنة من قوة العيادات الخارجية بطنطا إلى المديرية، ضمت التخصصات الطبية صدر ـ أنف ـ أذن ـ جلدية ـ رمد ـ جراحة ـ باطنة ـ صيدلة، للكشف على الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمواطنين المترددين على الأقسام وجميع المحجوزين، وضمت القافلة 7 أطباء و(5) تمريض ـ إدارى ـ فنى مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتابع مدير أمن الغربية توقيع الكشف الطبى على المسجونين والمحبوسين احتياطيا رافقه اللواء مشير فايز نائب مدير الأمن لقطاع المحلة الكبرى، واللواء محمود أبو طالب -مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والعميد طارق داوود مأمور مركز شرطة المحلة والمقدم حسن النحراوى مفتش الأمن العام.

الداخلية: الكشف على 492 حالة فى 4 أيام خلال قافلة طبية بسجون الشرقية

>