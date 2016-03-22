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«العوضي» يدعو أهالي حدائق القبة لسحب الثقة من نائبهم عقب دعوته لزيارة «الكنيست»

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«العوضي» يدعو أهالي حدائق القبة لسحب الثقة من نائبهم عقب دعوته لزيارة «الكنيست» «العوضي» يدعو أهالي حدائق القبة لسحب الثقة من نائبهم عقب دعوته لزيارة «الكنيست»

طارق العوضي

طالب طارق العوضي، المحامي بالنقض، أهالي حدائق القبة، بجمع توقيعات لسحب الثقة من النائب سيد فراج، عقب دعوته لتشكيل وفد برلماني، لزيارة الكنيست الإسرائيلي.

وكتب العوضي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “ادعو شباب وشيوخ ورجال نساء واطفال حدائق القبة الى البدء فى حملة توقيعات لسحب الثقة من النائب سيد فراج ؟؟؟ وليعلم اللذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ؟؟ وان العدو سيظل اسمه اسرائيل”.

وكان النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب، عن حدائق القبة، أعلن خلال كلمته عن مبادرته لتكوين وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي، لبحث القضية المتعلقة بين وإسرائيل، على أن تكون هذه الزيارة في إطار الاستفادة الشاملة من التطور الاقتصادي والتنموي في التجربة الإسرائيلية.

وأضاف فراج، في تصريح لوكالة ONA، اليوم الثلاثاء، أن يجب الاستفادة من إسرائيل في جميع الجوانب المتطورة التي توصلت لها دون النظر الى قضية التطبيع مع الصهاينة، مؤكدًا أن الشعب المصري مسالم، قائلاً: “إنه لا يرفض التطبيع، ويجب التواصل معهم”.

 

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