بالفيديو..ابنة هشام بركات لـ"90 دقيقة":الطالب المبحوس انتحل صفة وكيل نيابة وسب والدى

قالت مروة بركات، ابنة الشهيد المستشار هشام بركات، فى تصريحات "لـ 90 دقيقة"، إن الطالب المحبوس "صلاح السويفى" تعرض لوالدها بالسب، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، كما أنه انتحل صفة وكيل للنائب العام.

وأرسلت مروة بركات، لبرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر فضائية "المحور"، صورا من الصفحة الشخصية للشاب تؤكد انتحاله صفة وكيل نيابة، وارتدائه ملابس ووشاح القضاة، بجانب بعض المنشورات التى تتضمن بعض الألفاظ التى سب فيها النائب العام الراحل.

-شقيق المتهم بسب"هشام بركات" لابنة المستشار الراحل: انظرى له بعين الرأفة

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