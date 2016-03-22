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بالفيديو..والد قتيل مصرى بفنزويلا: كلام الخارجية لا يسمن ولا يغنى من جوع

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بالفيديو..والد قتيل مصرى بفنزويلا: كلام الخارجية لا يسمن ولا يغنى من جوع بالفيديو..والد قتيل مصرى بفنزويلا: كلام الخارجية لا يسمن ولا يغنى من جوع
أعرب إسماعيل السيد، والد الشاب المصرى القتيل بفنزويلا، عن استيائه الشديد من صمت القنصلية والخارجية المصرية إزاء مقتل نجله، مطالبًا المسئولين بسرعة التحرك وإنهاء إجراءات عودة جثته لمصر.

وقال" السيد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "المتابعة لم تفد بشىء والكلام كان مجرد تعزية ولا يوجد أى شىء أو تحركات حتى الآن، واتصلنا بالقنصل المصرى فى فنزويلا ثمانية مرات ولكنه دائمًا غير موجود ولا يوجد أى استجابة"، مستطردًا: "بيقولوا حقوق الإنسان طيب فين حقوق الميت فين".
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وطالب القنصلية المصرية والمسئولين بسرعة التحرك، مضيفًا: "أشاهد الحادث وأشعر بما واجهه نجلى.. أتمنى رؤيته.. لا يوجد أى معلومات وكلام الخارجية لا يغنى ولا يسمن من جوع.. أنا عاوز أعرف ابنى هيجى امتى.. هو ميت هيستجوبوه فى المحكمة!.. الجريمة تمت والمفروض الجثة تأتى لمصر".


>-بالفيديو..والد القتيل المصرى بفنزويلا ينهار بالبكاء: "هاخد صاروخ أجيب ابنى وأجى"
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مصر 365

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