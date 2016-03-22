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نقابة الصحفيين اليمنية تتهم الحوثيين بقتل مصور تلفزيوني

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نقابة الصحفيين اليمنية تتهم الحوثيين بقتل مصور تلفزيوني نقابة الصحفيين اليمنية تتهم الحوثيين بقتل مصور تلفزيوني
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنية اليوم الثلاثاء، أن مصورًا تلفزيونيًا قتل بالرصاص خلال تغطيته المواجهات فى مدينة تعز، واتهمت الحوثيين بقتله.

وقالت النقابة فى بيان نقله موقع سبا نيو الرسمى، إن محمد اليمنى الذى يراسل وسائل إعلام عدة "استشهد قنصًا" الاثنين.

وأضاف البيان أن ثلاثة مصورين اخرين جرحوا أيضا هم نائف الوافى وهيكل العريقى وعبد القوى العزاني.

ودان البيان "الجريمة البشعة" محملا "الميليشيا الانقلابية مسؤولية هذه الجريمة التى تضاف ال سلسلة من الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت بحق الصحافة والصحافيين فى اليمن".

وتشهد مدينة تعز الواقعة فى جنوب غرب اليمن معارك ضارية حيث حاصرها الحوثيون لأشهر طويلة قبل أن تتمكن القوات الحكومية من فك الحصار قبل نحو عشرة أيام.

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