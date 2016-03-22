علشان تخس من غير ما تحس.. 14 عادة غذائية تخلصك من كابوس السمنة

تمتلئ صفحات الإنترنت بالعديد من الأنظمة الغذائية، ويجرب البعض كل نظام على حدة فى محاولة لتخفيف الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. وتقدم الدكتورة ليزا ساسون - أستاذ التغذية فى جامعة نيويورك، على الموقع الأمريكى "business insider" - أفضل 14 عادة غذائية صحية تساعدك على تخفيف وزنك والوصول للوزن المثالى دون عودة مرة أخرى لتراكم الدهون الزائدة بالجسم، وهى:

1. البعض يظن أن تناول الغذاء غير المفضل أثناء الأنظمة الغذائية يعطى نتيجة فى إنقاص الوزن، وهذا تفكير خاطئ فالاستمتاع بالطعام يجعلك تتناوله بسعادة وهو يساعدك فى التخلص من الدهون.

2. الكميات وحجم الطبق الذى تتناول فيه الطعام من الأساسيات النفسية التى يجب أن نلتزم بها لفقدان الوزن، فهناك دراسات تؤكد أن تقليل كميات الطعام على المدى الطويل يعد نظام غذائى تلقائى مدى الحياة.

3. كمية الطعام التى تتناولها وأنت جائع لا يجب أن تتخطى حجم قبضة يدك، وذلك للحفاظ على السعرات الحرارية.

4. الاعتماد فى وجباتك على الألياف والبروتين يجعلك تشعر بالشبع سريعا وتبقى كذلك فترة تصل إلى 5 ساعات يستفيد منها الجسم فى تكوين العضلات المفيدة، عكس تناول رقائق البطاطس المقلية والمخبوزات.

5. رجيم "البحر المتوسط" الذى يعتمد على الحمص والطماطم والخيار والخضروات والفواكه هو أفضل أنواع الأنظمة الغذائية، حيث اكتشف العلماء أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدى، حيث يعمل على إنقاص الوزن بطريقة متوازنة ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى تحميه من الأمراض.

6. يفضل الحصول على السعرات الحرارية من الطعام لا من المشروبات الغازية، وفقا لدراسة أجريت على 173 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و50 سنة يعانون من السمنة وعند مقارنة عاداتهم الغذائية وجد الباحثين أن السعرات الحرارية الناتجة من الأطعمة يمكن التخلص منها عكس المشروبات الغازية.

7. المرونة فى خطة الأكل بحيث يراقب الفرد وزنه ليعتدل فى تناول الطعام وعند زيادة وزنه بدرجة قليلة يغير سريعا خطة وجباته لتقل حجمها ويدخل فيها الخضراوات والفواكه أكثر حتى يعود الشخص للوزن المثالى مرة أخرى.

8. فى المعدة بكتيريا نافعة تساعد فى فقدان الوزن تسمى "microbiome" يمكنك تنشيطها بتناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والخضراوات والدجاج والسمك والبيض والزيوت.

9. لا تترك نفسك فترات طويلة بدون طعام لأن الوصول للجوع الزائد يجعلك تتناول وجبات دسمة تزيد من وزنك دون أن يستفيد منها جسمك.

10. لا تذهب إلى السوبر ماركت وأنت جائع لأنك ستلجأ لتناول الحلويات الكثيرة بغرض سد جوعك.

11. النوم فى أوقات متأخرة والاستيقاظ مبكرا، أو النوم عدد ساعات قليلة تجعلك أكثر عرضه لتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والدسمة والتى تتوفر غالبا فى الوجبات الجاهزة.

12. التركيز على الإفطار لأنها أهم وجبة فى اليوم، حيث تشير الدلائل إلى أن الإفطار يساعدك فى تحقيق عملية تمثيل غذائى مثالية ويخلصك من الدهون الزائدة.

13. الاكتفاء بوجبة العشاء قبل النوم بساعتين لأن تناول وجبة أخرى حتى وإن كانت فاكهة تتراكم فى الجسم الذى يدخل فى مرحلة النوم ولا يحرق أى دهون.

14. الابتعاد عن المشروبات الغازية أو العصائر المغلفة والمعروفة باسم "مشروبات دايت"، فلا دليل قاطع على قلة سعرات هذه المشروبات.

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