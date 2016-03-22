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برج إيفل يتزين بألوان العلم البلجيكى تضامنًا مع ضحايا تفجيرات بروكسل

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برج إيفل يتزين بألوان العلم البلجيكى تضامنًا مع ضحايا تفجيرات بروكسل برج إيفل يتزين بألوان العلم البلجيكى تضامنًا مع ضحايا تفجيرات بروكسل
زينت ألوان العلم البلجيكى برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، تضامنًا وتعاطفًا مع ضحايا الأحداث الإرهابية التى ضربت العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح اليوم، والتى أسفرت عن مقتل 35 شخصًا وإصابة ما يقرب من 150 آخرين.

وكانت "إيدالجو" عمدة العاصمة الفرنسية باريس، أصدرت بيانًا فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن برج إيفل ستتم إضاءته فى المساء بالثلاث ألوان التابعين لعلم بلجيكا، كنوع من التضامن الشعبى الفرنسى تجاه دولة شقيقة مثل بروكسل، ولابد من تكريم الضحايا وعائلاتهم وجميع الشعب البلجيكى.

برج-ايفل-يتزين-بالعلم-البلجيكى-(1)

برج-ايفل-يتزين-بالعلم-البلجيكى-(2)


>- بالفيديو والصور.. برج خليفة يكتسى بالعلم البلجيكى تضامنا مع ضحايا بروكسل
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