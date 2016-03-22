تباطؤ حركة السيارات بسبب ظهور بقعة زيت أعلى الطريق الدائرى

ظهرت بقعة زيت أعلى الطريق الدائرى بسبب اصطدام سيارتين جامبو وأخرى ملاكى ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من طريق الأوتوستراد وفى طريقه إلى مخرج العين السخنة وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق الدائرى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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