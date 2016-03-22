القبض على 4 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من على مرضى على السياح مهندس زراعى بهيئة تحسين الأراضى إدكو ومقيم شارع المعهد الدينى قسم دمنهور، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 13074/2013 جنايات قسم دمنهور والمقيد برقم 233/2014 جنايات عسكرية (حريق المحافظة)، وعبد البارى محمد عبد المجيد حميد تاجر ومقيم بندر حوش عيسى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 977/2016 جنايات مركز حوش عيسى (تحريض على التظاهر وأعمال عنف)، وعبد الفتاح محمود محمد منصور موظف بشركة كهرباء وسط الدلتا ومقيم مساكن محطة الكهرباء مركز دمنهور المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11362/2015 إدارى مركز دمنهور (الانضمام لجماعة محظورة)، وصلاح عطية محمد عبد الحميد موظف ومقيم الشوكة مركز دمنهور المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 33593/2014 جنايات مركز دمنهور تحريض على التظاهر وأعمال العنف والمحصورة تحت رقم 182/2016 والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة .

ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و91 هاربا من 2874 حكما فى حملة بالبحيرة

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