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مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر تضبط جزارا بحوزته كمية من الحشيش والأفيون

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مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر تضبط جزارا بحوزته كمية من الحشيش والأفيون مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر تضبط جزارا بحوزته كمية من الحشيش والأفيون
تمكنت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط جزار وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون والحشيش، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم محمد الجندى رئيس مكتب مكافحة المخدرات، يفيد تمكن النقيبين حسن حماد ومحمد عادل معاونى مباحث المخدرات، من ضبط جزار مقيم بمنطقة زرزارة بالغردقة، يبلغ من العمر 45 سنة، وبحوزته ربع كيلو من الأفيون المخدر، و300 جرام من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، ودراجة بخارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع.


>ضبط عاطلين بحوزتهما 51 تذكرة هيروين و100 قرص مخدر بالغردقة
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