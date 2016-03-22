شرطة النقل تجمع مواطنا بطفله فرقهما زحام المترو بمحطة عزبة النخل

تمكنت الشرطة من استعادة طفل تائه فى زحام المترو وإعادته إلى أحضان والده الذى قدم الشكر للخدمات الأمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق بلاغا من "محمد.س" يفيد أنه أثناء استقلاله المترو من محطة السادات متجهاً لمحطة عزبة النخل مصطحباً نجله - 9 سنوات - وعقب استقلال نجله للقطار ونظراً للزحام، أغلق الباب قبل تمكنه من الركوب فاستقل القطار التالى ونزل بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق وأبلغ الخدمات الأمنية بالواقعة .
وتم النشر بأوصاف الطفل بجميع المحطات حيث تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة المرج القديمة من العثور على الطفل، وتم إبلاغ والده بالتوجه للمحطة لاستلام نجله .
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وتحررت المذكرة رقم 2/162 أحوال محطة المرج القديمة لمترو الأنفاق .
>شرطة النقل تضبط 22 قضية مخدرات و218 بائعا متجولا خلال 24 ساعة
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