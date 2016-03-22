أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل تجمع مواطنا بطفله فرقهما زحام المترو بمحطة عزبة النخل

Google+ Print
شرطة النقل تجمع مواطنا بطفله فرقهما زحام المترو بمحطة عزبة النخل شرطة النقل تجمع مواطنا بطفله فرقهما زحام المترو بمحطة عزبة النخل
تمكنت الشرطة من استعادة طفل تائه فى زحام المترو وإعادته إلى أحضان والده الذى قدم الشكر للخدمات الأمنية.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق بلاغا من "محمد.س" يفيد أنه أثناء استقلاله المترو من محطة السادات متجهاً لمحطة عزبة النخل مصطحباً نجله - 9 سنوات - وعقب استقلال نجله للقطار ونظراً للزحام، أغلق الباب قبل تمكنه من الركوب فاستقل القطار التالى ونزل بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق وأبلغ الخدمات الأمنية بالواقعة .

وتم النشر بأوصاف الطفل بجميع المحطات حيث تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة المرج القديمة من العثور على الطفل، وتم إبلاغ والده بالتوجه للمحطة لاستلام نجله .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وتحررت المذكرة رقم 2/162 أحوال محطة المرج القديمة لمترو الأنفاق .


>شرطة النقل تضبط 22 قضية مخدرات و218 بائعا متجولا خلال 24 ساعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365