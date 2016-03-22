شرطة النقل تجمع مواطنا بطفله فرقهما زحام المترو بمحطة عزبة النخل

تمكنت الشرطة من استعادة طفل تائه فى زحام المترو وإعادته إلى أحضان والده الذى قدم الشكر للخدمات الأمنية.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق بلاغا من "محمد.س" يفيد أنه أثناء استقلاله المترو من محطة السادات متجهاً لمحطة عزبة النخل مصطحباً نجله - 9 سنوات - وعقب استقلال نجله للقطار ونظراً للزحام، أغلق الباب قبل تمكنه من الركوب فاستقل القطار التالى ونزل بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق وأبلغ الخدمات الأمنية بالواقعة .

وتم النشر بأوصاف الطفل بجميع المحطات حيث تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة المرج القديمة من العثور على الطفل، وتم إبلاغ والده بالتوجه للمحطة لاستلام نجله .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وتحررت المذكرة رقم 2/162 أحوال محطة المرج القديمة لمترو الأنفاق .

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