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فيديو.. قيادي بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتخلى عن الحرية مقابل الأمن

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فيديو.. قيادي بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتخلى عن الحرية مقابل الأمن فيديو.. قيادي بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتخلى عن الحرية مقابل الأمن

 

رئيس المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني

قال عطا الله سعيد، رئيس المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، إن الشعوب الأوروبية لن تتخلى عن مكاسبها من الحرية، التي ناضلت من أجلها لمدة عقود مقابل حفظ الأمن.

وأضاف “سعيد”، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن المطلوب الآن بعد هجمات بروكسل، التي خلفت ورائها ما يقرب من 34 قتيلًا، وعشرات المصابين ضرورة تشديد إجراءات الأمن، ضاربًا المثل ببريطانيا التي تقوم بشكل دوري بعمل محاكاة لمثل هذه العمليات لمراجعة خططها.

وأوضح “سعيد” أنه: ‘‘بعد هجمات بروكسل أعتقد أن دول أوروبا ليست في مأمن أو بمنأى عن العمليات الإرهابية’’، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تحدث اليوم أنه لا يوجد أي معلومات بشأن هجمات متوقعة أو قادمة، ولكن لا يمنع ذلك أخذ الاحتياطات اللازمة.

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