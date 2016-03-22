فرنسا: إصابة ما لا يقل عن ٨ فرنسيين من بينهم ٣ حالات خطيرة في «تفجيرات بروكسل»

أعلنت الخارجية الفرنسية ان ما لا يقل عن ثمانية فرنسيين اصيبوا في التفجيرات الارهابية التي وقعت بمطار “زافنتيم” الدولي و محطة مترو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

و اضافت الخارجية ان ثلاثة فرنسيين من الثمانية اصيبوا بصورة بالغة الخطورة، مشيرة الى ان حصيلة الضحايا ما زالت غير نهائية و قابلة للتغير خلال الساعات القادمة.

و كانت الخارجية الفرنسية قد شكلت خلية أزمات ،عقب وقوع الهجمات الارهابية، و قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع الرعايا الفرنسيين في بلجيكا و ذويهم.

و يشار الى ان العاصمة البلجيكية قد شهدت صباح اليوم تفجيرات -تبناها تنظيم داعش الارهابي- و أسفرت عن مقتل 34 شخصا و اصابة اكثر من 200 اخرين.

أ ش أ