أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فرنسا: إصابة ما لا يقل عن ٨ فرنسيين من بينهم ٣ حالات خطيرة في «تفجيرات بروكسل»

Google+ Print
فرنسا: إصابة ما لا يقل عن ٨ فرنسيين من بينهم ٣ حالات خطيرة في «تفجيرات بروكسل» فرنسا: إصابة ما لا يقل عن ٨ فرنسيين من بينهم ٣ حالات خطيرة في «تفجيرات بروكسل»

انتشار الشرطة البلجيكية عقب التفجير في مترو بروكسل – أرشيفية

أعلنت الخارجية الفرنسية ان ما لا يقل عن ثمانية فرنسيين اصيبوا في التفجيرات الارهابية التي وقعت بمطار “زافنتيم” الدولي و محطة مترو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

و اضافت الخارجية ان ثلاثة فرنسيين من الثمانية اصيبوا بصورة بالغة الخطورة، مشيرة الى ان حصيلة الضحايا ما زالت غير نهائية و قابلة للتغير خلال الساعات القادمة.

و كانت الخارجية الفرنسية قد شكلت خلية أزمات ،عقب وقوع الهجمات الارهابية، و قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع الرعايا الفرنسيين في بلجيكا و ذويهم.

و يشار الى ان العاصمة البلجيكية قد شهدت صباح اليوم تفجيرات -تبناها تنظيم داعش الارهابي- و أسفرت عن مقتل 34 شخصا و اصابة اكثر من 200 اخرين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا