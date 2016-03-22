مستشار المفتي: البرلمان الأوروبي يحتاج إلى الأزهر في معالجة «التطرف»

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، إن معظم أعضاء البرلمان الأوروبي أكدوا على ضرورة أن يكون للأزهر ولمؤسسة دار الإفتاء المصرية دور في معالجة ظاهرة التطرف، والإرهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إلقاء خطاب المفتي الدكتور شوقي علام، اليوم أمام البرلمان الأوروبي.

وأضاف “نجم” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن نقاش أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم، دار حول ضرورة أن يتم استشارة دار الإفتاء باعتبارها بيت خبرة، ومن كبرى المؤسسات الإسلامية.

وتابع نجم أن جميع أعضاء البرلمان الأوروبي تعاطوا بكل إيجابية مع كلمة المفتي الدكتور شوقي علام، وأكدوا على ضرورة الإنصات للقيادات الدينية المعتدلة التي تتحدث بصحيح الدين.

وأوضح “نجم” أن كلمة المفتي اليوم، أمام البرلمان الأوروبي ركزت على الإدانة الكامة لحادث بروكسل، وضرورة التعاطف والتكاتف مع الشعب البلجيكي، في الوقت الذي أكد فيه على أن كل دول العالم ليس بمنأى عن الإرهاب.

ولفت نجم إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي يحتاجون إلى القيادات الدينية في مصر، وذلك بعدما تم اعتماد دار الإفتاء المصرية مرجعية دينة في البرلمان الأوروبي.