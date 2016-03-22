أوباما: التحالف سيواصل ضرب داعش بعد هجمات بلجيكا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إن التحالف الذي تقوده بلاده سيواصل ضرب تنظيم الدولة الإسلامية بعد الهجمات التي وقعت في بلجيكا وأودت بحياة 30 شخصا على الأقل.

وبحسب رويترز قال أوباما لشبكة (إي.إس.بي.إن) أثناء مباراة للبيسبول بين الفريق الوطني الكوبي وفريق تامبا باي رايز الأمريكي إن التحالف سيستمر “في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية وسوف نلاحقهم.

“فكرة أن أي أجندة سياسية يمكن أن تبرر قتل الأبرياء بهذه الطريقة هي شيء لا يمكن قبوله.”

وحضر أوباما مباراة البيسبول في إطار زيارته لكوبا وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ 88 عاما.