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الداخلية فى دور ال16 بكأس مصر بالفوز على الفيوم 1 – صفر

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الداخلية فى دور ال16 بكأس مصر بالفوز على الفيوم 1 – صفر الداخلية فى دور ال16 بكأس مصر بالفوز على الفيوم 1 – صفر

ارشيفية

تأهل فريق الداخلية إلى دور ال16 ببطولة كأس لكرة القدم بعد تغلبه بصعوبة على الفيوم بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بإستاد بتروسبورت فى إطار مباريات دور ال32 من البطولة .

أحرز هدف الداخلية اللاعب شهاب محمد من ضربة رأس فى الدقيقة 42 من الشوط الثانى .

ومن المقرر أن يواجه الداخلية نظيره المصرى يوم الأحد الموافق 10 ابريل من الشهر القادم بإستاد الإسماعيلية .

واعرب علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية فى تصريح بعد المباراة عن سعادته بالفوز والتأهل لدور ال 16 وقال أهم شىء أننا عبرنا الى الدور التالى رغم أن الفريق فقد الانسجام لغياب مجموعة كبيرة من الاساسيين ولكن كسبنا مجموعة من الوجوه الجديدة

وأضاف طموحنا بلا حدود وطلبت من اللاعبين الكفاح والاصرار لنصل الى نهائى كأس مصر ولابد أن نوجه التحية الى الخصم الذى واجهناه اليوم والذى أجاد الدفاع وأجريت تغييرات موفقه وسجلنا هدف الفوز فى توقيت قاتل.

أ ش أ

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