أخصائى تغذية:التعقيم الزائد للمياه يضعف المناعة وجسمك محتاج 10أكواب يوميا

يهمل بعضنا كميات المياه التى يجب أن نتناولها يوميا، وهو ما يجعل الجسم يطلق جرس الإنذار بالعديد من المشكلات الصحية بسبب قلة المياه فى الجسم.

وفى اليوم العالمى للمياه علينا جميعا أن نعرف نسب المياه فى أجسامنا منذ الولادة وحتى الكبر، للمحافظة عليها وعدم الخلل بمهام الجسم.

يقول الدكتور أسامة فكرى، أخصائى التغذية والجهاز الهضمى والكبد: "المياه تمثل جزءا كبيرا من جسم الإنسان، حيث تمثل المياه نسبة 80% من جسم الطفل فور ولادته، وفى الرجل 50%، والمرأة 60%، أما المخ فهو يحتوى على 90% من المياه".

ويضيف الدكتور أسامة: "للمحافظة على نسبة المياه فى جسم الإنسان هناك توصيات تفيد أن الجسم يحتاج إلى كميات محددة من المياه لابد أن يتناولها يوميا، فمن المفترض أن يتناول الرجال 3800 مليلتر والنساء 2800 مليلتر، ولكن هذه التوصيات تمت دراستها على عينات من الأفراد الأجانب الذين يسكنون فى المناطق الباردة، وحتى نطبقها على الأماكن الحارة أو ذات الرطوبة مثل مصر نزيد على هذه الأرقام 1000 مليلتر أى يحتاج الفرد فى مصر إلى 2 لتر يوميا من المياه بما يعادل 8 إلى 10 أكواب مياه".

ويتابع الدكتور أسامة فكرى: "تناول المياه من الأمور الحياتية المهمة، لتعويض الجسم ما يخسره من المياه، فنحن نخسر من 400 إلى 800 مل لتر مع النفس الشهيق والزفير، ويفضل تناول المياه قبل الوجبات الثلاثة الأساسية، ويمكن تناول المياه فى منتصف الوجبة أيضا فهى لا تكون (الكرش) بل تساعد فى عملية الهضم وتجعله يسير بشكل أفضل.

ويشير الدكتور "أسامة" إلى أن مواصفات المياه الصالحة للشرب لا تتمثل فى المياه الأكثر تعقيما بمرورها على العديد من مراحل الفلتر، وهو ما يحرمنا من البكتيريا والطفيليات النافعة الموجودة فى المياه والتى تعمل على تنشيط بكتيريا المعدة النافعة، والتى لها العديد من الفوائد منها تقليل احتمالات الإصابة بسرطان القولون، ضمان عمل الجهاز الهضمى بكفاءة عالية، تمنع امتصاص الدهون وترسيبها على الكلى والكبد وارتفاع نسبة الكولسترول، وترفع من زيادة مناعة الجسم، واستخدام هذه الفلاتر، خاصة مع الأطفال تعمل بشكل كبير على ضعف المناعة.

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