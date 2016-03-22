عبد الله السناوى: السيسى قال "مؤسسات البلد خربانة ومبارك جاب مصر الأرض"

أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخبرهم بأن كل مؤسسات الدولة خربانة، قائلا: "السيسى قال كل مؤسسات الدولة خربانة ومبارك جاب مصر الأرض".إعلان - Ads إعلان - Ads
>عبد الله السناوى: السيسى قال "أنا مش فرعون.. ومحدش هيقدر يغير الدستور"
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وأشار "السناوى" فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن انطباعه عن لقاء الرئيس السيسى بالمثقفين والمفكرين اليوم هو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل للحوار، مضيفًا: "أظن إن فى جولات أخرى من الحوار".
>عبد الله السناوى: السيسى قال "أنا مش فرعون.. ومحدش هيقدر يغير الدستور"
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