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عبد الله السناوى: السيسى قال "مؤسسات البلد خربانة ومبارك جاب مصر الأرض"

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عبد الله السناوى: السيسى قال "مؤسسات البلد خربانة ومبارك جاب مصر الأرض" عبد الله السناوى: السيسى قال "مؤسسات البلد خربانة ومبارك جاب مصر الأرض"
أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخبرهم بأن كل مؤسسات الدولة خربانة، قائلا: "السيسى قال كل مؤسسات الدولة خربانة ومبارك جاب الأرض".

وأشار "السناوى" فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن انطباعه عن لقاء الرئيس السيسى بالمثقفين والمفكرين اليوم هو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل للحوار، مضيفًا: "أظن إن فى جولات أخرى من الحوار".


>عبد الله السناوى: السيسى قال "أنا مش فرعون.. ومحدش هيقدر يغير الدستور"
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