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إسرائيل توقف 1200 فلسطينى يعملون بلا ترخيص

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إسرائيل توقف 1200 فلسطينى يعملون بلا ترخيص إسرائيل توقف 1200 فلسطينى يعملون بلا ترخيص
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنها اوقفت 1200 فلسطينى يعملون بلا ترخيص فى إسرائيل إضافة إلى 150 من أصحاب العمل، فى وقت اقر قانون جديد يشدد العقوبات بحق المخالفين فى محاولة للحد من دخول الفلسطينيين الأراضى الإسرائيلية.

وأورد بيان أن "الشرطة اوقفت فى الاسبوعين الأخيرين 1200 عامل فلسطينى من دون ترخيص و150 من أصحاب العمل فى أكثر من 3150 مكانًا مختلفًا".

ويواجه الفلسطينيون صعوبة كبيرة للحصول على ترخيص بالعمل فى اسرائيل. واقر البرلمان الإسرائيلى فى 14 مارس قانونًا جديدًا يشدد العقوبات ضد الاشخاص الذين يوظفون فلسطينيين من دون ترخيص.

وبموجب هذا القانون، يواجه الإسرائيليون الذين يشغلون ليوم واحد فلسطينيا دخل الأراضى الإسرائيلية بلا ترخيص، عقوبة تصل إلى السجن عامين.

وأوضح البرلمان على موقعه أن "الذين يشغلون أكثر من عامل فى شكل غير قانونى أو يوظفون واحدا لأكثر من 24 ساعة، يواجهون عقوبة السجن حتى أربع سنوات".

وتشهد الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أعمال عنف أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن مقتل 198 فلسطينيًا فى مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضًا 28 إسرائيليًا إضافة إلى أمريكيين اثنين واريترى وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتقول الشرطة الإسرائيلية، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم او محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون غالبًا فى هذه الرواية.

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مصر 365