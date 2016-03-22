تجنبي هذه الأخطاء عند صبغ شعرك

قد تحتاجين في بعض الوقت إلى تغيير لون شعرك، رغبة في الشعور ببعض التجديد، في حين أنك قد لا تجدين الكثير من المال للذهاب إلى صالونات التجميل للقيام بذلك؛ فهل معنى هذا أن تستسلمي لشعرك الممل المعتاد؟

بالتأكيد لا، فلقد وفّر لك "سيدتي نت" طريقةً سهلةً وبسيطةً لإنجاح عملية صبغ شعرك في المنزل، من دون أخطاء أو عواقب.

إليك "سيدتي" أهمّ الأخطاء الشائعة لتتجنّبيها عند صبغ شعرك:

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1.عدم اختيار اللون المناسب: احرصي على اختيار اللون الذي يناسبك ويناسب لون شعرك الحالي؛ فلون الشعر الحالي قد يؤثر كثيراً في لون الشعر الذي وقع عليه الاختيار. لذا عليك اختيار لون أفتح درجة مما تريدين، لأنه قد يكون أكثر قتامةً، وبالأخص إذا كنت من ذوات الشعر الغامق، كما أنّ إزالة لون الشعر الطبيعي قد لا يكون بالسهولة التي تتخيّلينها.

2.تطبيق الصبغة على الشعر بأكمله: البعض منا يعتقد أنّ الطريقة الصحيحة لوضع الصبغة على الشعر هي وضعها من الجذور حتى الأطراف، وهذا خطأ شائع؛ فوضع الصبغة على الشعر بأكمله يُفسد لون الشعر، ويجعله أكثر قتامةً، بل الأفضل وضع الصبغة من الأطراف إلى الجذور للحصول على نتيجة أفضل، ثم الحصول على اللون الذي تريدينه.

3.خروج الصبغة على جذور فروة رأسك وبداية شعرك: ل تجنب ترك بقايا الصبغة على جذور فروة رأسك وبدايات شعرك، قومي بوضع الفازلين حول منابت الشعر الخاص بك، كما عليك ارتداء بعض الملابس القديمة لتتجنبي ترك بعض الأوساخ على ملابسك الجديدة؛ وإذا وصلت البقع إلى وجهك، قومي باستخدام مزيل المكياج لإزالة أيّ بقايا.

4.إبقاء الصبغة لوقت أطول للحصول على نتائج أفضل: البعض يعتقد أنّ ترك الصبغة على الشعر لفترة طويلة يعطي نتيجةً أفضل من غسلها بسرعة، فيما عليك الالتزام بالفترة الزمنية المدوّنة على العبوة لإزالة الصبغة.

5.والآن، يمكنك القيام بشراء نوع الصبغة المفضّل لديك، مع اتّباع التعليمات المدوّنة والالتزام بالنصائح السابقة للون شعر جديد ورائع.

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