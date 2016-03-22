قصر ثقافة العريش وجمعية حقوق المرأة يحتفلان بيوم المرأة المصرية

نظم قصر ثقافة العريش، وجمعية حقوق المرأة السيناوية، احتفالاً مصغرًا بيوم المرأة المصرية فى مقر جمعية حقوق المرأة فى حى المساعيد بالعريش.

وقال جمال قويدر مدير قصر ثقافة العريش، إن الحفل تضمن ندوة تعريفية بذكرى الاحتفال بيوم المرأة ودورها الفعال فى المجتمع، وكيف كانت تواجه الكثير من المشكلات فى القرن الماضى وتعريف بالمناسبات الخالدة فى حياة المرأة على مستوى العالم.

وأجمع الحضور على ضرورة القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة بما فيها أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المرأة ومواجهة ظواهر الزواج المبكر دون السن القانونية.

قصر ثقافة العريش يُشارك فى الحوار الوطنى بندوة لمناقشة قضايا الشباب

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