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«ترامب» يدعو لاستخدام الإيهام بالغرق وطرق استجواب أخرى بعد انفجارات بروكسل

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«ترامب» يدعو لاستخدام الإيهام بالغرق وطرق استجواب أخرى بعد انفجارات بروكسل «ترامب» يدعو لاستخدام الإيهام بالغرق وطرق استجواب أخرى بعد انفجارات بروكسل

دونالد

قال دونالد ترامب أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة عليها استخدام طريقة الإيهام بالغرق وغيرها من طرق الاستجواب العنيفة أثناء استجواب مشتبه فيهم في جرائم إرهابية وجدد دعوته لتشديد الرقابة الأمنية على الحدود الأمريكية بعد هجمات بروكسل.

وأضاف ترامب في مقابلة بثتها (إن.بي.سي) التلفزيونية إن على السلطات “امتلاك القدرة على فعل أي شيء تريده” للحصول على معلومات سعيا لإجهاض هجمات مستقبلية.

وبحسب رويترز قال ترامب “لا بأس باستخدام طريقة الإيهام بالغرق. إذا كان بوسعهم توسيع القوانين فسأفعل أكثر بكثير من طريقة الإيهام بالغرق” مضيفا أنه يعتقد بأن التعذيب قد يساعد في استخلاص أدلة مفيدة للمسؤولين.

وقال “عليك أن تحصل على معلومات من هؤلاء الأشخاص.”

وحظر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد توليه المنصب في 2009 طريقة الإيهام بالغرق التي يتم فيها صب الماء على وجه شخص ما ليشعر وكأنه يغرق كأسلوب للتحقيق يصفه منتقدون بأنه تعذيب.

وقال ترامب “أنا أقف في المعسكر الذي يريد الحصول على المعلومات.. وبسرعة” مضيفا أن القوانين “الليبرالية” في أوروبا جعلت من الصعب التصدي للهجمات المحتملة.

ودعا ترامب الذي يتصدر قائمة المرشحين لبطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية لحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة وجدد المطالبة بإجراءات أشد لوقف تدفق الهجرة غير القانونية خاصة للاجئين السوريين.

وأضاف “إذا انتخبت رئيسا فسأتعامل بصرامة شديدة على الحدود ولن أسمح لأشخاص بعينهم بالدخول لهذا البلد دون وثائق كاملة.”

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