نصائح ذهبية للسيدات أثناء الخضوع لعلاج سرطان الثدى

سرطان الثدى من أخطر الأورام التى تصيب السيدات ومن أكثر العوامل التى تسبب الوفاة، حيث يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة داخل مصر ، وفقا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO.

ونسلط الضوء - خلال هذا التقرير - على مجموعة من النصائح المهمة التى يجب اتباعها أثناء الخضوع لعلاج سرطان الثدى، وذلك حسبما نشر بموقع مؤسسة " Fred Hutch" الأمريكية، وتشمل:

دورى على دكتور شاطر

نصائح غذائية أثناء علاج سرطان الثدى

هناك مجموعة من النصائح الغذائية المهمة وتشمل:

>يجب أن تستغرق عملية البحث عن الطبيب المعالج وقتا كافيا، فكلما كانت خبرة الطبيب وكفاءته أكبر كلما ارتفعت فرص نجاح العلاج، وخلال مقابلتك للطبيب حاولى أن تتعرفى على التشخيص الصحيح لمرضك، وذلك بطرح كل الأسئلة التى تخطر على بالك والحصول على الإجابات، مع تدوين كل ما يقوله فى كراسة خاصة التعليمات والتوصيات وهو ما سيساهم فى تعزيز فرص العلاج.>1. قد يتسبب الخضوع لعلاج سرطان الثدى فى تغيير عاداتك الغذائية وقد يتغير مذاق الأطعمة، وكذلك قد تضطرب عملية الهضم، لذا فقد لا تستمتعين ببعض الأطعمة التى كنت تفضلينها فى الماضى. وأوصى التقرير بالتركيز على تناول الحساء والخضراوات المطهية بدلا من الطازجة حتى تشعر بمذاق أفضل.

2. من النصائح المهمة أيضا لمريضة سرطان الثدى تناول كميات صغيرة من الطعام وبشكل متكرر على مدار اليوم أفضل من تناول وجبات ضخمة، وذلك للحد من فرص الإصابة بالغثيان.

3. الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة (الشعير والشوفان) والمكسرات والحبوب والبقوليات كى تتعزز صحتك بشكل أفضل.

4. يجب تنويع ألوان الأطعمة، فيجب تناول السبانخ والتوت الأحمر والبصل والجزر حتى تحصل على فائدة غذائية أكبر تساهم فى مقاومتك للأمراض.

5. تجنب تناول الخمور والمشروبات الكحولية لأنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدى حسب الأبحاث الطبية الحديث.

ممارسة الرياضة

صحة العظام أمر مهم جدا بالنسبة لسرطان الثدى

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>يجب الحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة أثناء الخضوع للعلاج مثل المشى بانتظام، وسيساهم ذلك فى الحد من الشعور بالإعياء الناجم عن الخضوع للعلاج الكيماوى، كما سيساهم فى تعزيز مزاج المريضة، خاصة أن الحالة النفسية للكثير من المريضات تتدهور كثيرا.>تعزيز صحة العظام يجب أن يكون من أولويات مريضة سرطان الثدى، حيث يصاب المرضى بفقدان كتلة العظام، وهو ما يرفع فرص الإصابة بهشاشة العظام خلال السنوات اللاحقة، وينصح بممارسة تمارين التحمل لتقوية العظام وتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" لتقوية العظام.

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