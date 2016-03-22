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بإذن من ماكليش.. شيكابالا في أسوان

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بإذن من ماكليش.. شيكابالا في أسوان بإذن من ماكليش.. شيكابالا في أسوان

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك عن مران فريقه يوم الثلاثاء بإذن من الجهاز الفني بقيادة أليكس ماكليش المدير الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب الضبعة نهاية مارس الجاري في دور الـ32 من كأس بدون الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر لمواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسافر شيكابالا إلى أسوان مسقط رأسه بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لظروف شخصية على أن يعود لتدريبات الفريق يوم الأربعاء عقب العودة.

واعتمد ماكليش على شيكابالا أساسيا في مبارياته التي قاد فيها الفريق وأخرها أمام يونيون دوالا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا التي صنع فيها هدف محمود عبد المنعم "كهربا".

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