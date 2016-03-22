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ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و91 هاربا من 2874 حكما فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و91 هاربا من 2874 حكما فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و91 هاربا من 2874 حكما فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء محمد خريصة مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، عن ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 91 متهما هاربين من تنفيذ 2874 حكما بالحبس فى حملة أمنية بدمنهور، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

- ضبط 1641 مخالفة مرورية و18 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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