حبس موظف بقسم مدينة نصر تقاضى رشوة بـ150 جنيه رشوة لإنهاء إجراءات مواطن

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس موظف مدنى بقسم مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقى 150 جنية رشوة من مواطن، مقابل انهاء إجراءات استخراج شهادة قيد عائلى.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم موظف فى الأحوال المدنية بقسم شرطة ثان مدينة نصر تبين من التحريات حصوله على رشاوى من المواطنين مقابل إنهاء أوراق خاصة بهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، يتقاضى رشوة قدرها 150 جنيها من أحد المواطنين مقابل استخراج قيد عائلى له بالمخالفة للإجراءات.

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