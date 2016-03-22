إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بكشك كهرباء بأسيوط

أصيب 3 أشخاص منذ قليل فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بكشك كهرباء بمنطقة جامعة أسيوط من ناحية ترعة الابراهيمية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اصطدام سيارة ملاكى أسيوط يقلها أحد الشباب بكشك كهرباء بمنطقة دوران جامعة أسيوط من جهة ترعة الإبراهيمية ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى منطقة البلاغ وتبين اصطدام السيارة الملاكى بكشك الكهرباء مما أدى إلى تحطمه وانقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة وإصابة قائد السيارة وفتاتين كانتا جالستين بجوار الكشك.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وتسيير حركة المرور وإزالة الكشك وفصل التيار الكهرباء عنه واستدعاء مسئولى شركة الكهرباء، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.