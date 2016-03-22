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عبد الفتاح جريني يدخل بوليوود الى جانب «شاه روخ خان»

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الأربعاء 23-03-2016 16:56

بحضور أكثر من 10 آلاف مشاهد، قدّم الفنان عبد الفتاح جريني، خلال حفل توزيع جوائز أفلام «تويفا – (Times of India Festival Awards (TOIFA»، أغنيةً جديدة، هي النسخة العربية من الأغنية المعتمدة لأحدث أفلام نجم بوليوود العالمي «شاه روخ خان»، والذي يحمل عنوان «فان». وقد اختار عبد الفتاح جريني اللهجة المغربية لتقديم النسخة العربيّة من أغنية فيلم «فان»، وهي من كلمات جلال حمداوي.
من جهته قال نجم بوليوود «شاه روخ خان»: «استمعتُ إلى النسخة العربية من أغنية «فان» ورقصت عليها. أعتقد بأنها أكثر من رائعة بحق، لدرجة أن الكثيرين من أصدقائي أخبروني بأنها أفضل نسخة عن الأغنية».
بدوره عبّر عبد الفتاح جريني عن سعادته بهذه الأغنية، سيّما وأنّ النسخة الهندية منها في فيلم «فان» لقيَتْ انتشاراً قياسياً حتى قبل بدء عرض الفيلم، وتمنّى جريني أن تحظى الأغنية باستحسان الجمهور، وأضاف: «إن جماهيريّة «شاه روخ خان» لم تعد تقتصر على متابعي سينما بوليوود فحسب، بل أصبح نجماً عالمياً من الصفّ الأوّل يتابعه الملايين».

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سيدتي