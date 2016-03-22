أول إماراتي يحصد جائزة «مونتغرابا»

لم يكتف المنشد الإماراتي أحمد بوخاطر بشهرته العالمية، كونه أحد الفنانين الذين يقدمون أعمالاً هادفة، ترتقي بالمستوى ويعالج من خلال كلماتها العديد من القضايا المجتمعية والإنسانية بصوته المتميز، بل حصل مؤخراً على جائزة مسابقة «مونتغرابا» العالمية، للأعمال الروائية الأولى في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2016، من خلال رواية بعنوان «فتى التنين»، إذ استطاع من خلالها أن يحوز على المركز الثالث ضمن 170 متسابقاً من مختلف الجنسيات.

وقد تسلم بوخاطر الجائزة مؤخراً من تشارلز نحاس وكيل «مونتغرابا» في الشرق الأوسط، بحضور كل من لويجي بونومي أعرق وكيل أدبي في المملكة المتحدة، وسيلينا ووكر الناشرة لدى «سنتشري أند آرو»، وهي التي أطلقات أعمالاً عالمية منها «قبل أن أخلد للنوم» و«خمسون ظلاً رمادياً».

وحول حصوله على هذه الجائزة قال بوخاطر المعروف عن إبداعه وتميزه في عالم الفن الهادف: هذا الإنجاز يضيف إلى موسوعة الإنجازات العديدة التي يقطفها أبناء الإمارات بسواعدهم وجهودهم ومواهبهم المختلفة، فمن الشرف والفخر لي أن أكون أول إماراتي يحصد هذه الجائزة في دورتها الرابعة.