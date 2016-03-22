أمل بشوشة: وفاة والدي غيرت مسار حياتي

تقوم الفنانة أمل بشوشة بتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل العراب، وعن جديدها بهذا الجزء قالت: أستمر بالشخصية نفسها التي أديتها في الجزء الأول، والذي عرض العام الماضي في شهر رمضان، وأنا سعيدة ومتحمسة للاستمرار في هذا العمل، فهناك تطورات عما قدمناه في الجزء الأول العام الماضي.

وقالت أمل: «سيقدم العراب في هذا الجزء كل شيء جديد، فالعنوان جديد، وكذلك التفاصيل، وهناك فرصة للمشاهد لأن يقرأ العمل بتفاصيل كبيرة»

وعن شخصيتها أضافت: «هناك جديد في شخصية عليا ابنة أبوعليا، وبخاصة بعد وفاة والدها وحياة الرفاهية التي كانت تعيشها أيام سطوته، لكنني لا أود الكشف عن تفاصيل الشخصية منذ الآن».