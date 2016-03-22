كاظم الساهر ينسحب من "ذا فويس كيدز" والـ " MBC" مربكة

بدت نادين طربيه، مديرة العلاقات الإنتاجية، مربكة ومحتارة في أمرها، عندما سألتها "سيدتي نت" عن مدى صحة الخبر الذي يؤكد إنسحاب الفنان العراقي كاظم الساهر من برنامج "ذا فويس كيدز".

وقالت نادين " في كل موسم من مواسم برامج الهواة الغائية، يؤكد أعضاء لجان التحكيم فيها، أنهم لن يشاركوا في المواسم المقبلة، ولا أعرف ماذا أقول عن مدى صحة استمرار كاظم الساهر أو إنسحابه من برنامج "ذا فويس كيدز"! هل هو مستمر؟؟ بالطبع هو مستمر في البرنامج. هو قال بعد إنتهاء الموسم الأول من البرنامج، إنه يشعر بحزن كبير تجاه الأطفال، وبوجع في القلب وبعذاب في الضمير لأنهم يغادرون البرنامج حلقة بعد حلقة، وهذا الشعور يرافق كل اعضاء لجان التحكيم، بما فيهم اعضاء لجنة تحكيم "برنامج ذا فويس كيدز". ولذلك هو أعلن إنسحابه وقال إنه لن يشارك في الموسم الثاني. ولكن مع مرور الوقت قد يحصل معه كما حصل مع غيره من النجوم الذين يراجعون حساباتهم ويعودون عن قرار الانسحاب".

وتابعت نادين "كاظم الساهر، أكد أنه لن يشارك في الموسم الثاني، وهذا الكلام صحيح ودقيق، ولكن هل هو سيلتزم بقراره؟ بصراحة لا أدري بماذا أعلّق على هذا الكلام، لأن موقفه مشابه لكل مواقف أعضاء لجان التحكيم في برامج الهواة، الذين لا يلبثون أن يتراجعوا عن مواقفهم. بصراحة لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال".

كاظم الساهر، كان قد عاش الكثير من اللحظات المؤلمة، خلال مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز"، وهو أكد أكثر من مرة، سواء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة "MBC " عند إنهاء الموسم الأول من البرنامج، أو خلال إطلالته في الحلقة الأخيرة منه، على حرص أعضاء اللجنة على تطييب خاطر الأطفال الذين كانوا يغادرون البرنامج وهم يبكون، كما أوضح أنه تم إستدعاؤهم جميعاً، وهو أمضى يوماً كاملاً معهم وسجلوا أغنية ولعبوا وأمضوا وقتاً ممتعاً، وعادت الضحكة إلى وجوههم.

ومن يعود بالذاكرة الى الوراء، لا بد وأن يستعيد اللحظات المؤثرة التي عاشها القيصر على الهواء، من بينها عندما شاهد الطفل السوري عبد الرحيم الحلبي، يبكي لحظة إعلان خروجه من البرنامج، وقوله له " لن أنام أسبوعا كاملا بسببك".

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