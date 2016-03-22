جامعة هارفارد: 20٪ من حوادث النقل الثقيل بسبب نوم السائقين

تعددت حوادث الشاحنات الضخمة وسيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والكبارى، بسبب عدم النوم وتناول المخدرات كالترامادول والحشيش والبانجو والخمور.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من العلماء بجامعة هارفارد، أن 20% من حوادث الشاحنات تنتج عن النعاس أثناء القيادة بسبب اضطراب توقف التنفس أثناء النوم.

وأوضح الباحثون أن الفشل فى الالتزام بعلاج اضطراب توقف التنفس أثناء النوم لسائقى الشاحنات يقلل معدل الحوادث لأكثر من الثلث، وفقاً للدراسة.

وتشير النتائج إلى أن سائقى الشاحنات الضخمة يجب عليهم إجراء فحص توقف التنفس أثناء النوم بانتظام من أجل مواصلة القيادة، وفقا للدكتور ستيفانوس كاليس، أستاذ الصحة البيئية فى كلية هارفارد.

وأكد الباحثون أن الفحص والتشخيص والعلاج لاضطراب توقف التنفس أثناء النوم من شأنه أن يقلل الحوادث الكبيرة التى تقع بسبب الشاحنات والحافلات، وبالتالى يقل عدد الضحايا.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 20٪ من جميع حوادث الشاحنات الكبيرة بسبب النعاس أثناء القيادة أو الإنهاك والتعب، والذى يمثل ما يقرب من 9000 حالة وفاة، وتصل إلى 220000 إصابة خطيرة بأمريكا وحدها.

وأضاف الباحثون أن اضطراب توقف التنفس أثناء النوم هو السبب الأكثر شيوعاً لفرط النوم أثناء النهار أو التعب، ويرتبط مع الآثار السلبية على الانتباه والذاكرة العاملة، اليقظة، والأداء التنفيذى. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، ومجلة النوم الأمريكية.

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