مأزق زيدان وإنريكي.. الكلاسيكو أم دوري الأبطال؟

يعيش زين الدين زيدان ولويس إنريكي مدربا ريال مدريد وبرشلونة مأزقا قبل عدة أيام من لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع بينهما في الثاني من شهر أبريل المقبل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لملاقاته في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني، ويحتل الفريق الكتالوني صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة مقابل 66 لمنافسه الذي يأتي ثالثا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إلى أن المأزق الذي يعيشه كلا المدربين يأتي بسبب مباريات دوري أبطال أوروبا التي ستقام بعد الكلاسيكو بعدة أيام.

فبرشلونة سيواجه أتليتكو مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال في ملعب كامب نو في ذهاب ربع نهائي المسابقة، فيما يسافر ريال مدريد لألمانيا لمواجهة فولفسبورج.

وأوضح التقرير بأن إنريكي لا يعرف إن كان سيدفع بالتشكيل الأساسي في الكلاسيكو أم لا خاصة وأن الفوز يعني ضمانه بشكل كبير لقب الدوري الإسباني للعام الثاني على التوالي.

بيد أنه يرغب في الوقت ذاته في الحفاظ على لاعبيه الأساسيين للقاء الأتليتي في دوري الأبطال.

ولكن أوضح التقرير بأن أي نتيجة عدا الانتصار في الكلاسيكو ستعني أمرا سلبيا بالنسبة لإنريكي والفريق أمام جماهيرهم.

وفي الوقت ذاته على الرغم من أن مواجهة فولفسبورج تعد أسهل للوس بلانكوس عن ملاقاة غريمة لأتليتكو مدريد، إلا أن زيدان لا يرغب في الهزيمة في أول كلاسيكو له من على مقعد المدرب.

وأتم التقرير موضحا بأن ريال مدريد قد يولي تركيزه الأكبر على لقاء الكلاسيكو خاصة وأن مواجهة فولفسبورج يعد مضمون له الانتصار فيها.