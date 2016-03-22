بالصور.. النجم دانى جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر

زار النجم العالمى دانى جلوفر مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بغرض تقديم الدعم اللازم لأول مستشفى خيرى لعلاج السرطان بصعيد مصر ، وذلك لتواجده بمحافظة الأقصر لحضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وأبدى النجم العالمى دانى جلوفر سعادته بهذا الصرح الطبى الجديد، مؤكداً أنه يسعى دوماً فى أى بلد يتواجد بها لدعم المشروعات الخيرية، وهو أمر يسعده تماماً، مؤكداً دعمه للمستشفيات الخيرية لعلاج السرطان بمختلف أنحاء العالم أجمع.

والتفط دانى جلوفر صوراً تذكارية مع عمال شركة المقاولون العرب المشاركون فى بناء الصرح الطبى الجديد الذى يخدم محافظات (الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وسوهاج)، كما قام بالمشاركة فى أعمال البناء والتشييد لمقر المستشفى بمدينة طيبة الجديدة.

بالصور.. الفنان العالمى "دانى جلوفر" يدخل فى وصلة رقص بمطار الأقصر

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بالصور..النجم العالمى"دانى جلوفر" يصل الأقصر للمشاركة بمهرجان السينما

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