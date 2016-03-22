أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. النجم دانى جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر

Google+ Print
بالصور.. النجم دانى جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر بالصور.. النجم دانى جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر
زار النجم العالمى دانى جلوفر مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بغرض تقديم الدعم اللازم لأول مستشفى خيرى لعلاج السرطان بصعيد ، وذلك لتواجده بمحافظة الأقصر لحضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وأبدى النجم العالمى دانى جلوفر سعادته بهذا الصرح الطبى الجديد، مؤكداً أنه يسعى دوماً فى أى بلد يتواجد بها لدعم المشروعات الخيرية، وهو أمر يسعده تماماً، مؤكداً دعمه للمستشفيات الخيرية لعلاج السرطان بمختلف أنحاء العالم أجمع.

والتفط دانى جلوفر صوراً تذكارية مع عمال شركة المقاولون العرب المشاركون فى بناء الصرح الطبى الجديد الذى يخدم محافظات (الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وسوهاج)، كما قام بالمشاركة فى أعمال البناء والتشييد لمقر المستشفى بمدينة طيبة الجديدة.

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (1)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (2)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (3)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (4)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (5)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (6)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (7)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (8)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (9)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (10)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (11)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (12)

داني جلوفر فى مستشفى شفاء الاورمان بالاقصر (13)


>بالصور.. الفنان العالمى "دانى جلوفر" يدخل فى وصلة رقص بمطار الأقصر
>

بالصور..النجم العالمى"دانى جلوفر" يصل الأقصر للمشاركة بمهرجان السينما
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "