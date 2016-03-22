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التصويت على أعضاء لجنة اختيار عمداء "الصيدلة والآداب" بالمنصورة

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التصويت على أعضاء لجنة اختيار عمداء "الصيدلة والآداب" بالمنصورة التصويت على أعضاء لجنة اختيار عمداء "الصيدلة والآداب" بالمنصورة
عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع أعضاء مجلس كلية الصيدلة لاختيار أعضاء لجنة اختيار عميد الكلية، مؤكدا أن عملية اختيار عميد الكلية ستتم بكل شفافية وحيادية، كما سيتم الاختيار بناءً على القدرات فى الإدارة والقدرة على التطوير والكفاءة العلمية والإدارية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم عمل تصويت لاختيار أعضاء اللجنة بإجمالى 15 صوتا، حيث تم اختيار الدكتور صالح الشرقاوى، والدكتور حسين الصباغ، والدكتور أحمد فؤاد حليم احتياطيا.

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعا بأعضاء مجلس كلية الآداب لاختيار أعضاء لجنة اختيار عميد الكلية، مشيرا إلى أن هناك معايير للترشح لمنصب العميد، منها أن يكون من الأساتذة العاملين بالجامعة، وأن يكون قضى 5 سنوات بالأستاذية، وتم عمل تصويت لاختيار أعضاء اللجنة بإجمال 26 صوتا، و الدكتور إبراهيم بركات، الدكتور أحمد سعفان، والدكتور وسام عبد العزيز احتياطيا.


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