إصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بطريق قرية الوشوش بقنا

أصيب منذ قليل 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق قرية الوشوش التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وأخرى نقل بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت وأسفر الحادث عن إصابة كل من نعيم وردانى 25 سنة وخيرى جاد 40 سنة وعصام فاوى 45 ومصطفى محمود 55 وعبده أحمد 30 وعلى أحمد 28 ومحمود حمدى 27 وقناوى إبراهيم 47 ومنى محمود 30.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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