أخبار المغرب اليوم.. الرباط تغلق مكتبا عسكريا أمميا بالصحراء الغربية

ركزت أخبار المغرب اليوم الثلاثاء، حول إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المملكة المغربية طلبت من المنظمة إغلاق مكتب اتصال عسكرى فى الصحراء الغربية، فى أحدث تطور للخلاف المتصاعد بين الرباط والأمين العام الأممى بان كى مون بسبب تصريحات للأخير وصف فيها الوجود المغربى فى الصحراء الغربية بـ"الاحتلال".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممى إن بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية "مينورسو" تلقت طلبا لإغلاق مكتب الاتصال العسكرى فى الداخلة خلال الأيام المقبلة، وهذا أول طلب يستهدف العنصر العسكرى مباشرة.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إجراء العاهل المغربى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع نظيره البلجيكى الملك فيليب، على إثر تفجيرات بروكسيل التى شهدتها اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى بالمغرب، أن الملك محمد السادس قدم خلال الاتصال للعاهل البلجيكي، ولأسر ضحايا العمل الإرهابى، تعازيه الحارة مع التعبير عن عميق مواساته، وإدانته لهذه الأفعال الإرهابية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، أجراء الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربى ناصر بوريطة أمس الإثنين بالرباط مباحثات مع الأمين التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية السيد لاسينا زيربو، الذى يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وعقب هذا اللقاء، صرح السكرتير التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فى تصريحات صحفية، بأن هذا الاجتماع تناول سبل المضى قدما فى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتحديد الإطار الذى يمكن فيه للمغرب تقديم إسهامات فى مجال السلم والأمن الدوليين.

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