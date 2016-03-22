منتخب مصر لـ في الجول: نشحن اللاعبين معنويا قبل مواجهة نيجيريا بتذكيرهم بأمجاد زملائهم

"لا توجد مباراة صعبة وسهلة.. كرة القدم ليس لها كبير" هكذا يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتحل مصر ضيفا على نيجيريا في 25 مارس الجاري قبل أن يحل النسور في الإسكندرية يوم 29 مارس بالجولة الرابعة.

وقال ناجي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "نعمل في الفترة الماضية على تهيئة اللاعبين نفسيا ليس فقط العمل على الجانب الفني".

وأضاف "نشحن اللاعبين نفسيا ومعنويا بتذكيرهم بالبطولات والإنجازات التي صنعوها زملائهم في بطولة إفريقيا من 2006 وحتى 2010".

وتابع "لدينا قواما أساسيا جيد جدا ولاعبين يلعبون في أعظم أندية العالم.. بجانب المحليين الذين يعرفون طعم البطولات مع الأهلي والزمالك".

"نسير بخطى ثابتة وراضون عن الإحلال والتجديد الذي قمنا به في المنتخب وعن نفسي مطمئن في الحراس الثلاثة الذين انضموا للقاء نيجيريا وأي منهم قادر على خوض المباراة".