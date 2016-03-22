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مدرب الأهلي: المستبعدون فرصتهم أمام ديروط.. ونحاول الاستفادة من فترة التوقف

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مدرب الأهلي: المستبعدون فرصتهم أمام ديروط.. ونحاول الاستفادة من فترة التوقف مدرب الأهلي: المستبعدون فرصتهم أمام ديروط.. ونحاول الاستفادة من فترة التوقف

أكد أسامة عرابي المدرب العام لفريق الأهلي أن المستبعدين من المقرر أن يأخذوا الفرصة أمام ديروط في مباراة دور الـ32 من كأس .

ويستضيف الأهلي فريق ديروط يوم 30 مارس عقب مباراة نيجيريا بيوم واحد فقط مما يصعب لحاق الدوليين بالمباراة.

وقال عرابي في تصريحات صحفية " الجهاز الفني للأهلي يهتم بالمباراة المقبلة ولا يستهتر تماما بالمنافس، هناك العديد من اللاعبين المستبعدين من المقرر أن يأخذوا الفرصة لتقييم مستواهم بشكل سليم وعادل".

وأضاف "يول يعمل خلال الفترة الجارية على خلق التجانس والانسجام بين اللاعبين في ظل غياب الدوليين الثمانية عن الفريق".

ويخوض الأهلي مباراة ودية صباح الأربعاء أمام سيراميكا كليوباترا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة ديروط.

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