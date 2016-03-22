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أخبار العراق اليوم.. مقتدى الصدر يعلن تشكيل طاقم وزارى ويدعو البرلمان لإقراره

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أخبار العراق اليوم.. مقتدى الصدر يعلن تشكيل طاقم وزارى ويدعو البرلمان لإقراره أخبار العراق اليوم.. مقتدى الصدر يعلن تشكيل طاقم وزارى ويدعو البرلمان لإقراره

أخبار العراق اليوم

أعلن مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الاثنين، تفاصيل جديدة عن العسكرى الأمريكى الذى لقى حتفه يوم السبت الماضى فى هجوم قام به تنظيم "داعش" الإرهابى، كاشفًا لأول مرة عن أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية جديدة فى شمال العراق، وتعد أول قاعدة أمريكية مستقلة فى هذا البلد منذ عودة القوات الأمريكية إليه فى عام 2014.

كما كشف المسئول العسكرى أن هذه القاعدة الجديدة، التى حملت اسم "فايربيز بيل" (أى مركز المدفعية)، تعرضت إلى هجوم جديد من قبل تنظيم "داعش"، ما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين.

وتضمنت أخبار العراق اليوم أيضاً، قال المتحدث باسم التحالف الذى تتزعمه الولايات المتحدة الكولونيل ستيف وارين، إن "تنظيم داعش هاجم، الاثنين، قاعدة فايربيز بيل التى يطلق عليها اسم مربض المدفعية"، وذلك بعد الهجوم الذى شنه السبت الماضى بصواريخ كاتيوشا على القاعدة ذاتها، ما أدى إلى مقتل جندى أمريكى وإصابة آخرين.

وأشار المتحدث إلى أن "عددا من مقاتلى تنظيم داعش حاولوا الاقتراب من القاعدة بما يكفى لمهاجمتها بأسلحة خفيفة"، منوها بأن "الهجوم فشل"، وأن تعزيزات دفاعية ستطرأ على القاعدة.

ومن أخبار العراق اليوم، مفاجأة زعيم "التيّار الصدرى" مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الجميع بإعلانه عن اكتمال تشكيل الطاقم الوزارى من التكنوقراط، داعياً رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

ويأتى إعلان الصدر فى وقت يترقب فيه الشارع ما ستتمخّض عنه الاعتصامات التى أطلقها (الصدر) أمام بوابات المنطقة الخضراء للضغط على بإجراء التغيير الوزارى، فيما تدور بالكواليس حوارات ولقاءات سريّة للتوصل الى تفاهمات بين العبادى والصدر.

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