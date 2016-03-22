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محمود عباس: نتابع باهتمام قضية عائلة دوابشة دوليا لينال الجناة قصاصهم

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محمود عباس: نتابع باهتمام قضية عائلة دوابشة دوليا لينال الجناة قصاصهم محمود عباس: نتابع باهتمام قضية عائلة دوابشة دوليا لينال الجناة قصاصهم

>أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، أن القيادة تتابع باهتمام كبير قضية عائلة دوابشة دوليا ، لينال الجناة قصاصهم العادل على الجريمة البشعة التى ارتكبوها ضد عائلة الطفل أحمد.

جاء ذلك لدى استقبال محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء ، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الطفل أحمد دوابشة وعائلته ، وقد اطمئن على الوضع الصحى للطفل دوابشة بعد تقديم العلاج له ، جراء حرق المستوطنين لمنزل عائلته فى العام الماضي، واستشهاد والديه واخيه الرضيع.

بدورها ، ثمنت عائلة دوابشة ، مواقف الرئيس محمود عباس واهتمامه الكبير وتوجيهاته بتوفير كل ما يلزم للطفل أحمد للتخفيف من مصابه الكبير ومصاب عائلته.
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