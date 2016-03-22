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رئيس البرلمان الليبى يزور الإمارات بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد

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رئيس البرلمان الليبى يزور الإمارات بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد رئيس البرلمان الليبى يزور الإمارات بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد
قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، إن المستشار عقيلة صالح قد توجه مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف المريمى فى تصريح صحفى، أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك فى عدة مجالات، وكذلك للإطلاع على آخر المستجدات فى الساحة الليبية والإماراتية، وتقريب وجهات النظر بين البلدين فى مختلف القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأوضح أن صالح كثيراً ما يشيد بالمواقف الداعمة والصريحة لدولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الليبى، مؤكداً أن دولة الإمارات لم تتأخر يوماً عن دعم الشعب الليبى، وأن مجلس النواب والحكومة المؤقتة والشعب لن ينسوا هذه المواقف.

يشار إلى أن وفد ليبى برئاسة عقيلة صالح عيسى قويدر رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء عبد الله الثنى قد زار دولة الامارات فى التاسع من سبتمبر من العام الماضى .


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