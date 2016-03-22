محافظ دمياط يلتقى رئيس وأعضاء نادى هيئة قضايا الدولة

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط فى مكتبه، اليوم الثلاثاء، بالمستشار خالد زين الدين، رئيس نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة - نائب رئيس الهيئة بحضور أعضاء النادى والمستشار الدسوقى يوسف رئيس هيئة قضايا الدولة بدمياط، وأكد المحافظ خلال اللقاء على دور الهيئة فى دعم المحافظة والدفاع عن مصالحها.

وعرض المستشار خالد زين الدين، مقترحاً بإنشاء قسم قضائى بالمحافظة يضم مستشارى هيئة قضايا الدولة، للحفاظ على المال العام وأموال المحافظة وضمان حقوق المحافظة لدى الغير.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالفكرة، وأعد خطاباً على الفور للمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن، وفى نهاية اللقاء قدم رئيس نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة درع النادى لمحافظ دمياط تقديراً لجهوده فى دعم وتنمية المحافظة.

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