وفاة سجين داخل مستشفى كوم أمبو المركزي

قررت نيابة كوم أمبو، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سجين توفي الساعات الماضية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى كوم أمبو المركزي، حيث كان يعاني من أعراض مرض الدرن وصعوبة في التنفس.

وكان السجين ويدعي “م . ك” – 47 سنة مقيم دائرة مركز أسوان – محتجزًا بمركز شرطة كوم أمبو على ذمة قضية ولحالته الصحية الحرجة، تم نقله للعلاج بمستشفي الصدر بكوم أمبو ثم مستشفى كوم أمبو المركزي لمدة استغرقت عشرة أيام تقريبًا، حيث تدهورت حالته الصحية وتوفي علي إثر ذلك اليوم.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو، وتحرر محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.