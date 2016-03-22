أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفاة سجين داخل مستشفى كوم أمبو المركزي

Google+ Print
وفاة سجين داخل مستشفى كوم أمبو المركزي وفاة سجين داخل مستشفى كوم أمبو المركزي

وفاة سجين – أرشيفية

 

قررت نيابة كوم أمبو، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سجين توفي الساعات الماضية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى كوم أمبو المركزي، حيث كان يعاني من أعراض مرض الدرن وصعوبة في التنفس.

وكان السجين ويدعي “م . ك” – 47 سنة مقيم دائرة مركز أسوان – محتجزًا بمركز شرطة كوم أمبو على ذمة قضية  ولحالته الصحية الحرجة، تم نقله للعلاج بمستشفي الصدر بكوم أمبو ثم مستشفى كوم أمبو المركزي لمدة استغرقت عشرة أيام تقريبًا، حيث تدهورت حالته الصحية وتوفي علي إثر ذلك اليوم.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو، وتحرر محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا