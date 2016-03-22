«كلام للبحوث والإعلام» توقع اتفاقيات تعاون أكاديميي في ماليزيا وسنغافورة

مؤسسة كلام للبحوث والإعلام توقع مجموعة من اتفاقيات التعاون الأكاديميي في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

رحلة علمية مميزة تصل الشمال الأفريقي بالشرق الأسيوي مع الشام المبارك، انطلقت هذه الرحلة يمثلها: الأستاذ الدكتور عارف علي النايض أستاذ علم الكلام والفلسفة المعاصرة رئيس مؤسسة كلام للبحوث والإعلام، وأستاذ الدراسات العليا بمعهد الفكر والحضارة الإسلامية ماليزيا “سابقًا”.

صحبة العلامة الأستاذ الدكتور سعيد فودة أستاذ الأصلين النظار المتكلم، وصاحب التآليف المميزة في العقائد وعلم الكلام والمنطق وعدد آخر من علماء واساتذة التصوف الإسلامي.

حيث بدأت الرحلة في كوالالمبور ماليزيا، حيث عقدت جلسة علمية حضرها الدكتور فودة والعلماء وطلاب العلم، بتنظيم: معهد الدراسات الاستراتيجية ” متحف الفنون الإسلامية”.

ألقى الدكتور عارف النايض محاضرة عن أهمية علم الكلام وضرورته المعاصرة، كما ألقى العلامة الشيخ سعيد فودة محاضرة حول علم الكلام ومواضيعه الأصيلة والمتجددة.

وتستمر هذه الرحلة العلمية وإلقاء المحاضرات وعقد الورش والمؤتمرات في جامعات ومعاهد كل من ماليزيا، وسنغافورة، وأندونيسيا، وستركز المشاركات على علم الكلام وحوار الحضارات والتعايش السلمي.

كما سيتم خلال هذه الرحلة العلمية توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون الأكاديمي بين مؤسسة “كلام للبحوث والإعلام” وبعض الجامعات ومراكز البحوث في ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا، وسيتم افتتاح فرع مؤسسة كلام للبحوث والإعلام الجديد في كوالالمبور ماليزيا.