صور.. النجم العالمي داني جلوفر يزور «شفاء الأورمان» لعلاج السرطان في الأقصر‎

زار النجم العالمي داني جلوفر، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الخامسة.

كان بصحبة النجم العالمي داني جلوفر، السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومحمد بحر مسئول العلاقات العامة بمحافظة الأقصر وأحمد حسن الناظر مسئول العلاقات العامة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

​​ وأكد “جلوفر”، أنه لا يتأخر مطلقًا عن أي نشاطات إنسانية ويتمني أن تستكمل المستشفى بنائها ويتم من خلالها شفاء المرضي.