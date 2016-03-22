أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صور.. النجم العالمي داني جلوفر يزور «شفاء الأورمان» لعلاج السرطان في الأقصر‎

Google+ Print
20160322085358

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

زار النجم العالمي داني جلوفر، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الخامسة.

كان بصحبة النجم العالمي داني جلوفر، السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومحمد بحر مسئول العلاقات العامة بمحافظة الأقصر وأحمد حسن الناظر مسئول العلاقات العامة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

​​ وأكد “جلوفر”، أنه لا يتأخر مطلقًا عن أي نشاطات إنسانية ويتمني أن تستكمل المستشفى بنائها ويتم من خلالها شفاء المرضي.

 

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

داني جلوفر يزور مستشفى شفاء الأورمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا