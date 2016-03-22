أسعار ومميِّزات Baby bouncer لمساعدة مولودك على النوم

لكل طفل في الحقيقة طقوس معيَّنة أو ما يسمى بروتين ما قبل النوم، فهنالك من اعتاد على النوم وهو يرضع أو أثناء الاستحمام والتدليك، لكن أغلب الأطفال يفضلون الهدهدة في السرير وحينها يستسلمون للنوم. لذلك تفضل كثير من الأمهات شراء الكرسي الهزاز. وإن كنت محتارة كيف تختارينه «سيدتي نت» تقدِّم لك هذه النصائح بعد جولة قامت في الأسواق لشراء (Baby bouncer).



أولاً وقبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تسألي عن العمر المناسب لاستخدامه، فهنالك أنواع مسطحة تجعل الطفل ينام أو يجلس وظهره مفرود من دون انحناء وهي تصلح للأطفال منذ الولادة.

ـ وهنالك كراسٍ ذات انحناء أو يمكن تعديلها لتصبح كرسياً فيما بعد يجلس عليه الطفل وهي مناسبة للأطفال من سن 3 أشهر حتى سنة.

• أسعار Baby bouncer في الأسواق:



ـ الكرسي الهزاز من (شيكو):

يأتي بوسادة داعمة لحديثي الولادة مع مسند رأس قابل للتعديل على 3 وضعيات ليتبع نمو الطفل حتى عمر 6 أشهر. وعندما يصبح الطفل أكبر سناً، من الممكن إزالة الوسادة الداعمة للسماح له بالتحرُّك بحريَّة أكثر. ومن الممكن تعديل مسند الظهر إلى 4 وضعيات لتلبية احتياجات الطفل المختلفة. ويمكن استخدام الكرسي في الوضعيَّة الثابتة أو وضعيَّة الهزِّ، كما يتميَّز بحلقة الألعاب مجهزة بنظام SlideLine الحصري، الذي يسمح بتغيير أماكن الألعاب، وإيجاد أساليب لعب متعدِّدة. ويمكن طي الكرسي بحركة واحدة فقط باستخدام الأزرار الأماميَّة. يمتاز بأنَّه يأخذ حيزاً صغيراً في المنزل بعد الطي. أسعاره تبدأ من 429 ريالاً.



ـ الكرسي النطاط من ‏(‏TOT care):

تم تصميم هذا الكرسي من ‏(‏TOT care‏)‏ وهو يتميَّز بكثير من الخصائص التي تضمن لطفلك الراحة التامة والأمان لكي تجعليه يجلس ويسترخي ويستمتع بكثير من الأشياء المتوفرة في هذا الكرسي، فهو يتميَّز بإطار من الألومنيوم، كما أنَّه س

هل الطي والضغط وسهل التخزين، ومزود بمسند للظهر قابل للتعديل، وارتفاع قابل للتعديل، ووسادة للرأس لتوفير أكبر قدر من الراحة، ووضع الوقوف بمفرده‏.‏

متوفر بسعر 325 ريالاً.

ـ وهنالك أنواع تحتوي على خاصيَّة الفيبريشن والموسيقى والألعاب هي الأغلى، وتتراوح أسعارها بين 190 ـ 335 ريالاً حسب النوع.

ـ بينما توجد أنواع تعتمد على الموسيقى فقط أو الهز فقط أو يمكن تعديلها لتصبح كرسياً للطفل. تبدأ أسعارها من 136ريالاً فما فوق حسب النوع والحجم ومكان الشراء.

جميع الأنواع متوفرة للبيع في محلات الأطفال والصيدليات والمواقع الإلكترونيَّة كموقع أمازون. كوم.

• مخاطر استخدام الكرسي الهزاز أو عيوبه الأساسيَّة:

ـ يعود طفلك على تلك الطريقة قبل النوم.

ـ يشكل خطر الهز عليه خاصة من إخوته الأكبر الذين قد يهزونه بعنف.

ـ أيضاً ربما تكون له بعض المخاطر إذا لم تحكمي وضع الطفل به وربط حزام الأمان فقد ينزلق أو يقع لا قدر الله.

ـ لا يصلح لنوم الطفل لفترات طويلة، خاصة الأنواع التي لها انحناءة بسيطة، فهي ما زالت خطراً على الطفل الرضيع حتى عمر 6 أشهر أو حتى يستطيع الجلوس بمفرده.



• الشروط التي يجب مراعاتها في شرائه:

ـ اختاري كرسياً يمكن تثبيته وتحريكه بالهزِّ.

ـ اختاري الكرسي الذي يتميَّز بوجود رباط جيِّد ومحكم يمنع انزلاق الصغير.