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مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو أزمة سوريا والتعاون الروسى المصرى

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مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو أزمة سوريا والتعاون الروسى المصرى مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو أزمة سوريا والتعاون الروسى المصرى
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف بحث مع سفير فى موسكو محمد البدرى الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على المشاكل التى تعانى منها التسوية السورية.

وأشارت الخارجية الروسية فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أنه خلال المحادثات تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسط، مع التركيز على المشاكل التى تعانى منها تسوية السورية، وأكدا على تطور الوضع فى الأراضى الفلسطينية واليمن وليبيا.

وناقش الطرفان بحسب البيان تعزيز التعاون الروسى المصرى الشامل فى الساحة الدولية، وتعزيز المنفعة بين البلدين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الحفاظ على الحوار السياسى النشط.

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