أسرة خفير بنك الائتمان بالشرقية تطالب بالقصاص من قتلة والدهم

أسرة المجنى عليه تطالب بحقه

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"شوفت أبويا غارق فى دمه، والله حرام إللى حصل ده، إيه ذنبه رجل طالع على أكل عيشة بيعول 4 أولاد منهم واحد معاق يدبح بالشكل الوحشى ده.. مستغلين مرضه، اللى عمل كده معندوش دين، أنا عايز حقه من اللى قتلوه".. تلك هى كلمات محمد الابن الأوسط لخفير البنك الزراعى الذى عثر عليه مذبوحًا داخله بعد سرقة خزينة البنك الكائن بقرية عليم مركز أبو حماد بالشرقية .عثر خفير الوردية الصباحية لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية عليم بمركز أبو حماد بالشرقية، فور توجهه لاستلام عمله من زميله جمعة نصر سالم، 52 سنة، على جثته مذبوحًا بداخله وسرقة الخزينة الخاص بالبنك.

يقول محمد جمعة، 23 عامًا، نجل المجنى عليه، ويعمل باليومية، إنه أثناء توجهه لعمله صباح اليوم تلقى اتصالاً من أحد سكان العمارة الكائن بها البنك، أبلغه بأن والده تعبان، مضيفًا: "دخلت البنك لاقيت الشرطة وأبويا غرقان فى دمه، ودخلت فى نوبة صراخ وبكاء، مش قادر انسى المنظر ودمه مغرق الأرض، حرام عليهم أبويا رجل طيب وعمره ما أذى حد".

ويضيف شقيق المجنى ويدعى عبد الغنى نصر، على المعاش: "أخويا شغال فى البنك من 25 سنة ومعروف فى البلد كلها، شغله وردية من 3 العصر إلى 8 صباحًا، عمره ما فتح باب البنك طول عمره لمخلوق غريب" -بحسب قوله- وإن اللى عملها أكيد من العاملين فيه، لافتًا إلى أن المجنى عليه معاه خفيران تابعان للشرطة حراستهما فى خارج المبنى و"جمعة" من داخل المبنى، وغادر الخفيران المكان قبل الفجر.

ويضيف شقيقه الثانى عبد الله نصر، موظف: "أخويا كانت صحته ضعيفة جدًا، فهو أصيب بمرض السرطان، وقعد سنوات يتعالج منه، وكانت إرادة الله بشفائه منه قبل 7 سنوات، إلا أن صحته كانت ضعيفة"، وتابع نجل عمه سالم أن المجنى عليه "إنسان طيب ومحبوب من كل الأسرة، أنا آخر مرة شوفته إمبارح كان كعادته ودودا وبشوش الوجه".

أسرة المجنى عليه: كان يراعى نجله المعاق وأشقاءه

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سرقة 160 ألف جنيه من بنك زراعى

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قال أحمد جمعة، ابن خالة المجنى عليه، إن جمعة له 4 أبناء أحدهم معاق وهم "جمال 25 سنة، محمد 23 سنة، ماهر 22 سنة معاق ذهني، وأحمد 20 سنة"، لافتًا إلى أن جميع أبنائهم لا أحد فيهم يعمل، مناشدًا مجلس إدارة البنك بتعيين أحد أبنائه بدلاً من الضحية ليستكمل رعايته لأشقائه وبالأخص المعاق منهم .كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بذبح الخفير المسئول عن تأمين البنك ويدعى جمعة نصر سالم، 52 سنة وسرقة الخزينة وبها مبلغ 160 ألف جنيه انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الجرد التى شكلها مدير عام الفرع، تواصل عملها لحصر قيمة المسروقات من الفرع، متابعًا أن معاينة الشرطة لم ترصد أى عنف أو تكسير للأبواب، وأن المتهمين اقتحموا البنك وفتحوا الأبواب بالمفاتيح الخاصة به وكذلك الخزنة التى تمت سرقة منها 160 ألف جنيه.

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